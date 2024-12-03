Вяльбе сообщила о проблемах со здоровьем у олимпийского чемпиона Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит масс-старт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи, потому что улетел для прохождения дополнительного медицинского обследования. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Александр улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович [Бородавко], ни сам Саша не знаем, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», — сказала Вяльбе.

2 декабря Бородавко заявил, что у Большунова проблемы с мотивацией.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

В марте 2024 года появилась информация, что Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом по итогам первых двух месяцев 2024 года. Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсмен с января по февраль тестировался пять раз. Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года Большунов проверялся РУСАДА трижды.

Ранее Вяльбе рассказала о столкновении Большунова с квадрокоптером.