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«Очень жесткое наказание»: экс-футболист о трансферном бане ЦСКА

Экс-футболист Булыкин о трансферном бане ЦСКА: это очень жесткое наказание

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила московскому ЦСКА регистрировать новых футболистов до лета 2026 года, заявив, что это может очень серьезно ударить по репутации клуба, передает «Чемпионат».

«Это очень жесткое наказание. Как могли такое допустить? Это может очень серьезно ударить по репутации ЦСКА и футболистам. Думаю, дальше армейцы будут оспаривать этот бан», — сказал Булыкин.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале уточнил, что клуб задолжал нидерландскому «Херенвену» по трансферу нигерийца Чидеры Эджуке. В ЦСКА рассчитывали, что эти деньги выплатит «Вест Хэм», так как они были должны около €20 млн за переход хорвата Николы Влашича.

Аналогичное наказание получили подмосковные «Химки».

Ранее юрист Михаил Прокопец рассказал, как «Химкам» снять запрет на трансферы.

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