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Юрист рассказал, как «Химкам» снять запрет на трансферы

Юрист Прокопец: единственный способ у «Химок» снять бан — оплата долга

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, как подмосковным «Химкам» снять запрет на регистрацию новых игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На «Химки» наложен трансферный бан из-за долгов клуба перед бывшим их футболистом Бесардом Сабовичем. Мы представляем его интересы. По требованию игрока на клуб наложен бан. Единственный способ у «Химок» снять его — оплата долга», — заявил Прокопец.

Летом 2021 года Сабович перешел в «Химки» из турецкого «Кайсериспора». Через год футболист перебрался в шведский «Юргорден». В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что Сабович разорвал соглашение с клубом по уважительной причине.

Помимо «Химок», подобный запрет был наложен на московский ЦСКА. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале уточнил, что клуб задолжал нидерландскому «Херенвену» по трансферу нигерийца Чидеры Эджуке. В ЦСКА рассчитывали, что эти деньги выплатит «Вест Хэм», так как они были должны около €20 млн за переход хорвата Николы Влашича.

Ранее легендарный бразильский футболист назвал имя будущей звезды.

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