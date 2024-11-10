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Даниил Медведев заявил, что не чувствует удовольствия от тенниса

Даниил Медведев: не чувствую удовольствия от того, что нахожусь на корте

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не чувствует удовольствия от тенниса, передает РИА Новости.

«Благодаря новым мячам теперь все могут выдерживать долгие розыгрыши. Каждый матч — это борьба. Я держался долгое время. Теперь я не чувствую удовольствия от того, что нахожусь на корте», — сказал Медведев.

10 ноября Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу матч на Итоговом турнире ATP.

Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась со счетом 4:6, 3:6.

Следующий матч россиянин проведет 12 ноября против австралийца Алекса де Минаура, а 13 ноября Медведева ждет поединок с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Даниил Медведев и Андрей Рублев, который проведет свой матч против Александра Зверева 11 ноября.

Ранее Медведев обошел Новака Джоковича в рейтинге ATP.

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