Стало известно, кто из россиян сыграет на Australian Open

Семнадцать россиян вошли в список участников Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт турнира.

Отмечается, что все игроки топ-50 обоих разрядов зарегистрировались для участия в турнире. Среди мужчин Россию будут представлять Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов. В женской части сетки сыграют Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова, а также Эрика Андреева.

Матчи турнира начнутся 12 января.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP.