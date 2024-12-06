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Бывший футболист РПЛ рассказал о запрете играть против сборной России

Экс-нападающий «Ахмата» Конате: никогда не слышал о запрете играть с Россией

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате, ранее много лет выступавший в клубах Российской премьер-лиги, прокомментировал запрет от Международной федерации футбола (ФИФА) на проведение товарищеских матчей с национальной командой России.

«Никогда о таком запрете не слышал. У нас есть люди, которые принимают решения о товарищеских играх, каждый делает свою работу. Конечно, было бы приятно сыграть против сборной России. Не знаю, посмотрим. Если получится, это будет очень круто», — рассказал Конате ODDS.ru.

О том, что ФИФА запретила проводить товарищеский матч со сборной России, рассказал Sport24 руководитель отдела связей с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре. По его словам, международная федерация может наложить на африканскую страну санкции за такой матч.

Конате в данный момент выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Рияд», в составе которого в десяти встречах отметился одним забитым мячом. Туда он перебрался из грозненского «Ахмата», а ранее также выступал в России за «Химки», «Тамбов» и «Урал» из Екатеринбурга.

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