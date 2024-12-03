«Суперматч для себя»: «Спартак» похвалили за разгром «Краснодара»

Бывший защитник «Краснодара» Евгений Шипицин похвалил московский «Спартак» за уверенную победу над «быками» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Тур получился очень непредсказуемым. Все лидеры – команды из первой тройки – оступились, а «Спартак» этим воспользовался. Он сам провел суперматч для себя, мне кажется. «Спартак» по всем статьям переиграл на выезде «Краснодар», не дал ему ни единого шанса», — заявил он.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита» (39), который проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре. «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал команду непонятной.