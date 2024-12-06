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Названы варианты продолжения карьеры звезды «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может предложить Де Брейне перейти в один из партнерских клубов

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Reuters

Английский «Манчестер Сити» может предложить бельгийскому полузащитнику Кевину де Брейне продолжить карьеру в одном из клубов, которые входят в холдинг City Football Group. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник отмечает, что на данном этапе «горожане» хотят сохранить игрока в составе. Предложить место в клубе-партнере они хотят тогда, когда Де Брейне решит сменить прописку.

Компания City Football Group, помимо английского клуба, владеет австралийским «Мельбурн Сити», американским «Нью-Йорк Сити», индийским «Мумбаи Сити», уругвайским «Монтевидео Сити Торке», французским «Труа», «Ломмелом» из Бельгии, «Палермо» из Италии, а также «Баией» из Бразилии. Помимо этого, корпорация владеет долями в китайском »Шэньчжэнь Пэн Сити», японском «Йокогама Маринос» и испанской «Жироне».

Ранее Де Брейне не исключал возможности переезда в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» готов предложить игроку зарплату около £1 млн в неделю.

Ранее «Манчестер Сити» прервал безвыигрышную серию, которая длилась семь игр.

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