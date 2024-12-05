«Манчестер Сити» одержал победу над клубом «Ноттингем Форест» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:0. Голами в этом поединке отличились Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне и Жереми Доку. Игру рассудил Майкл Оливер.

В турнирной таблице «горожане», которых возглавляет Хосеп Гвардиола, занимают четвертое место, набрав 26 очков. «Ноттингем Форест» идет на седьмой позиции с 22 баллами.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» прервал безвыигрышную серию, которая длилась семь игр.

До этого «горожане» 30 октября уступили «Тоттенхэму» в кубке Английской лиги (1:2), 2 ноября проиграли «Борнмуту» в АПЛ (1:2), 5 ноября португальскому «Спортингу» в Лиге чемпионов (1:4) и 9 ноября «Брайтону» в чемпионате Англии (1:2). Также «Сити» 23 ноября уступил «Тоттенхэму» (0:4), упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), ведя 3:0 к 75-й минуте. 1 декабря «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» — 0:2.

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