Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роналду рассказал, какую звезду футбола хочет видеть в «Аль-Насре»

Роналду предложил «Аль-Насру» подписать полузащитника «Манчестер Сити» Де Брейне

close
Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду предложил клубу подписать контракт с полузащитником английского «Манчестер Сити» бельгийцем Кевином де Брейне. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Daily Mirror.

Сообщается, что ранее Де Брейне не исключал возможности переезда в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» готов предложить игроку зарплату около £1 млн в неделю.

В текущем сезоне 33-летний бельгиец забил один гол и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» вместе с Роналду не хочет ехать в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду обошел Месси в рейтинге самых известных футболистов мира.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами