Роналду рассказал, какую звезду футбола хочет видеть в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду предложил клубу подписать контракт с полузащитником английского «Манчестер Сити» бельгийцем Кевином де Брейне. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на The Daily Mirror.

Сообщается, что ранее Де Брейне не исключал возможности переезда в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» готов предложить игроку зарплату около £1 млн в неделю.

В текущем сезоне 33-летний бельгиец забил один гол и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» вместе с Роналду не хочет ехать в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов.

29 сентября стало известно, что Роналду готов переподписать текущее соглашение с «Аль-Насром», истекающее в 2025 году ради того, чтобы получить дополнительную игровую практику перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду обошел Месси в рейтинге самых известных футболистов мира.