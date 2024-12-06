Стала известна причина неудач Мбаппе в «Реале»

Знаменитый французский футболист Эммануэль Пети рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе не может найти свою игру в мадридском «Реале», потому что у него нет друзей. Слова экс-игрока приводит Goal.com.

«Мбаппе очень одинок в «Реале». Я видел, как Беллингем его игнорировал. Похоже, что у Килиана нет помощи или друзей. К тому же его критикуют СМИ. А теперь во Франции он стал еще врагом общества номер один из-за того, что произошло в недавний международный перерыв», — заявил Пети.

Всего в чемпионате Испании Мбаппе провел 14 поединков, в которых отметился восемью голами.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее французский журналист заявил, что Мбаппе нельзя назвать футболистом.