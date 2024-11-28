Французский журналист заявил, что Мбаппе нельзя назвать футболистом

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал игрока мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после матча Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», в котором форвард не забил пенальти, передает RMC Sport.

«Мбаппе в настолько плохом состоянии, что его уже нельзя назвать футболистом. Он нездоров. На поле он ничего не делает. Он даже не может нормально бегать и двигаться. Он действительно на самом дне», --сказал Риоло.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Голы в этой игре забили Алексис Макаллистер на 52-й минуте и Коди Гакпо на 76-й минуте. На 61-й минуте форвард «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти, а на 70-й — форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

После пяти игр у «Ливерпуля» 15 баллов и первое место, у «Реала» — шесть очков и 24-е место. В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет на выезде с испанской «Жироной», а «Реал» — с итальянской «Аталантой».

Ранее в окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы у футболиста.