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Хет-трик Черышева помог команде выйти в следующую стадию Кубка страны

«Паниониос» прошел «Пансерраикос» в Кубке Греции, Черышев сделал хет-трик

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«Паниониос» прошел в следующую стадию Кубка Греции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Неа Смирни» в Афинах, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все три мяча в этой игре забил российский нападающий Денис Черышев. Он отличился на 21-й, 56-й, а также 85-й минутах.

26 сентября «Паниониос» официально объявил о подписании Черышева.

Последним клубом россиянина была итальянская «Венеция», которую он покинул в июне. Прежде он выступал в Испании за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». С «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, с «Севильей» — Лигу Европы, а с «Валенсией» — Кубок Испании. Игрок заявлял, что готов рассмотреть предложения в том числе из Российской премьер-лиги (РПЛ). В частности, СМИ сообщали об интересе к полузащитнику со стороны петербургского «Зенита», однако в руководстве сине-бело-голубых опровергли данную информацию.

В активе Черышева 33 матча за сборную России, в которых он забил 12 мячей и сделал пять результативных передач. На домашнем чемпионате мира — 2018 футболист стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре мяча.

В составе «Паниониса» забил три мяча и отдал одну голевую передачу в десяти встречах.

Ранее российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед».

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