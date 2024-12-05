«Краснодар» хочет купить бразильского футболиста

«Краснодар» хочет приобрести вингера «Интернасьонала» Уэсли. Об этом сообщает РБ Спорт со ссылкой на Globo.

Источник утверждает, что российский клуб готов предложить бразильцам €8 млн, однако они хотят получить не меньше, чем €10 млн.

В нынешнем сезоне Уэсли провел в составе «Интернасьонала» 43 матча во всех турнирах. Футболист забил 13 мячей и сделал две голевые передачи.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита» (39), который проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре. «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее «Спартак» похвалили за разгром «Краснодара».