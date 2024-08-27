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Россиянку признали спортсменкой года в Германии

Родившаяся в России гимнастка Варфоломеев признана спортсменкой года в Германии

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Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Родившаяся в России гимнастка Дарья Варфоломеев, выступающая за сборную Германии, была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже она завоевала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Единственную награду для сборной России на Олимпиаде-2024 завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали вторыми в парном женском разряде. Эти медали не учитываются в итоговом зачете.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России и Белоруссии, которые выступали на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе, принять участие в церемонии закрытия.

Ранее Дмитрий Губерниев обратился к спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду-2024.

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