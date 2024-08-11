Бывшая российская гимнастка удалила фото с картой, где Крым изображен как часть России

Бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, которая выиграла золотую медаль парижской Олимпиады в групповых упражнениях, удалила со своей страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с картой, на которой Крым изображен как часть России. Об этом сообщает украинское издание «Чемпион».

«В сети нашлись скрины с аккаунта гимнастки. На стене ее дома висит карта, где четыре области и Крым обозначены как территория России. Сейчас эти фото удалены», — говорится в материале.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеев завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Варфоломеев заявила, что ценит немецкую школу, но не забывает российскую.