В UFC анонсировали новые поединки Махачева и брата Хабиба

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала новый поединок чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева.

Его ближайший поединок состоится на турнире UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) 18 января. Соперником россиянина станет его соотечественник Арман Царукян, а их бой возглавит вечер. В со-главном поединке еще один россиянин Умар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова — выйдет в октагон против представителя Грузии Мераба Двалишвили, который владеет титулом промоушена.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру. 12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

Ранее Двалишвили обвинил брата Хабиба в неуважении к Грузии.