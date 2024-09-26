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Российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед»

Россиянин Ибрагимов забил три мяча в ворота «Ливерпуля» за «МЮ» до 16 лет

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Российский нападающий академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов забил три мяча за команду до 16 лет в матче против «Ливерпуля». Встреча, которая проходила в рамках кубка Английской премьер-лиги, завершилась со счетом 5:2 в пользу «МЮ». Манкунианцы уступали 0:2 по ходу матча.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «МЮ» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет. Этим летом футболист подписал свой первый профессиональный контракт.

В апреле 2024 года Ибрагимов получил вызов в юношескую сборную Англии. Он также периодически выступает за команду до 18 лет. За нее он провел семь матчей и отметился двумя результативными передачами.

Действующее контракт дагестанского футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли близок к переходу в ЦСКА.

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