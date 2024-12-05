Игрок «Спартака» Угальде установил исторический рекорд чемпионата России

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде установил историческое достижение в чемпионате России. Об этом пишет Telegram-канал «100 бомбардиров».

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. Таким образом, костариканский футболист стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трех играх подряд.

До этого четыре футболиста — Игорь Симутенков, Артем Дзюба, Вагнер Лав и Сейду Думбия — забивали по семь мячей в трех встречах подряд.

Угальде пополнил состав московского «Спартака» в зимнее трансферное окно 2024 года. Он подписал рабочее соглашение, срок которого истекает в 2028 году.

«Спартак» вышел на третью строчку в турнирной таблице РПЛ — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер «Спартака» Деян Станкович приехал в Россию ради денег.