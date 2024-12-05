Легенда «Спартака» призвал дать время тренеру команды

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что тренеру красно-белых Деяну Станковичу надо дать время, передает Legalbet.

«Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится. Все-таки первый круг еще ни о чем не говорит», — сказал Павлюченко.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

Ранее экс-тренер «Спартака» рассказал, может ли клуб бороться за чемпионство.