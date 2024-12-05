Экс-тренер «Спартака» рассказал, может ли клуб бороться за чемпионство

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что красно-белые находятся в чемпионской гонке, передает Legalbet.

«Вспомните, как выиграл чемпионство ЦСКА в 2014 году, какой отрыв они отыграли. Так что пять очков — это всего ничего. Конечно, «Спартак» в чемпионской гонке», — сказал Чернышов.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. Эта игра станет заключительной для команд в 2024 году.

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