«Хотят исправиться»: экс-футболист ответил на вопрос о фаворите матча «Краснодар» — «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» нет фаворита.

«Я думаю, в этой паре нет фаворита, будет очень интересная игра. «Локомотив» и «Краснодар» проиграли последние игры, им хочется исправиться перед болельщиками, уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. Будет интересно посмотреть, как команды сыграют, учитывая, что в прошлом туре оборона «Краснодара» и «Локомотива» провалилась», — сказал Булыкин.

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла. По дополнительным показателям от «Спартака» отстает «Локомотив».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее была названа причина, по которой «Спартаку» трудно бороться за чемпионство.