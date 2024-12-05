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Названа причина, по которой «Спартаку» трудно бороться за чемпионство

Тренер Точилин: чтобы биться за чемпионство, «Спартак» должен стабилизироваться

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Российский тренер Александр Точилин назвал нестабильность главной проблемой московского «Спартака», из-за которой ему будет трудно бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Красно-белые, как «Динамо», играют волнообразно, чередуя хорошие отрезки с провальными. Чтобы биться за чемпионство, команда должна стабилизировать игру, чтобы не было перепадов. Почему «Краснодар» является главным конкурентом для «Зенита»? Потому что он стабилен», — заявил он.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

«Спартак» вышел на третью строчку в турнирной таблице РПЛ — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Красно-белые выиграли пять последних матчей в РПЛ. 3 декабря суперкомпьютер статистической платформы Opta увеличил шансы «Спартака» стать чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне 2024/25. Раньше шансы «Спартака» составляли 1%, однако после 17-го тура РПЛ они выросли до 8,5%. Главным претендентом на чемпионство является «Зенит», шансы которого оцениваются в 58,9%. Шансы «Краснодара», который в 17-м туре проиграл «Спартаку» (0:3), составляют 28,2%.

Ранее Станислав Черчесов тремя предложениями оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

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