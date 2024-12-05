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«Победителя предсказать нельзя»: экс-футболист о матче «Краснодар» — «Локомотив»

Экс-футболист Гладилин: нельзя предсказать результат матча «Локомотив» — «Краснодар»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» нет фаворита.

«В этой игре нет фаворита, команды равны. Победит тот, кто лучше реализует свои моменты и допустит меньше ошибок у своих ворот, тот и победит», — сказал Гладилин.

Встреча между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 8 декабря. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла. По дополнительным показателям от «Спартака» отстает «Локомотив».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее защитник московского «Динамо» рассказал, что команде нужно сделать для победы в РПЛ.

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