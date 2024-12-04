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Защитник «Динамо» рассказал, что команде нужно сделать для победы в РПЛ

Защитник «Динамо» Даса: мы точно в чемпионской гонке

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник московского «Динамо» и сборной Израиля по футболу Эли Даса заявил, что несмотря на не самую удачную первую половину сезона, его команда еще не утратила шансов на чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Мы на сто процентов еще находимся в чемпионской гонке. Если не ошибаюсь, в прошлом году на каком-то этапе сезона наше отставание от первого места было больше, чем сейчас. Но мы вернулись и боролись за победу в Премьер-лиге до последнего тура. У нас качественная игра, хорошие футболисты. Главный вопрос здесь — наша психология», — приводит слова Дасы Legalbet.

Защитник считает, что для завоевания чемпионского титула бело-голубым необходимо быть серьезными и сфокусированными в каждом матче.

После 16 матчей в РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает пятое в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь баллов. Занимающий второе место «Краснодар» опережает команду Марцела Лички на шесть очков, а идущие третьим и четвертым «Спартак» и «Локомотив» — на два.

В прошлом сезоне динамовцы лидировали перед последним туром, однако уступили «Краснодару» на выезде (0:1) и остались третьими после «Зенита» и своего соперника по заключительному матчу.

Ранее сообщалось о том, что шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.

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Футбол. Чемпионат России
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