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«Не потянет»: в СКА оценили уровень игры одного из лучших игроков НХЛ

Кузнецов о хоккеисте «Эдмонтона» Макдэвиде: он не потянет уровень СКА

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в шуточной форме оценил уровень игры канадского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Об этом он заявил в интервью командному YouTube-каналу.

«Блин, точно, он не потянет этот уровень. Думаю, он с ума сойдет», — пошутил Кузнецов.

Ранее Макдэвид был признан лучшим игроком НХЛ.

В прошлом сезоне канадец набрал 132 очка (32+100) в 76 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Стэнли на счету Макдэвида 42 балла (8+34) за 25 игр.

По итогам плей-офф 2024 года в НХЛ игрок стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1.

Ранее Макдэвид одним словом описал поражение в финале Кубка Стэнли.

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