Два россиянина вошли в топ-10 игроков НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представил топ-10 лучших хоккеистов лиги на момент начала сезона-2024/25.

Возглавил список нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, второе место в рейтинге занял форвард «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон, замкнул тройку лучших Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

В список лучших также попали два российских игрока — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который расположился на шестом месте, и нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оказавшийся на позицию ниже.

Также в списке оказались защитник «Колорадо» Кэйл Макар, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, игрок «Флориды Пантерз» Александр Барков, нападающий Мэттью Ткачак из «Флориды», а замкнул топ-10 Куинн Хьюз, защитник из «Ванкувер Кэнакс».

Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Первый матч между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйрбз» состоялся в рамках Глобальной серии НХЛ. Игра завершилась победой «Дэвилз» со счетом 4:1.

Ранее был назван главный хоккейный переход в России.