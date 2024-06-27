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Макдэвид одним словом описал поражение в финале Кубка Стэнли

Форвард «Эдмонтона» Макдэвид назвал отстойным поражение в финале Кубка Стэнли

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид назвал отстойным поражение в финале Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз». Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Это отстой. Мы все знали, что седьмая игра получится напряженной, соперники провели очень хорошую работу, чтобы нас остановить. Мы пытались что-то противопоставить, но не получилось», — заявил Макдэвид.

В финале плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» сражалась с «Эдмонтон Ойлерз». В финальном противостоянии были сыграны все семь матчей. Изначально «Флорида» повела 3-0 в серии, однако следом проиграла три матча подряд. Седьмую игру, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском городе Санрайз, «пантеры» выиграли со счетом 2:1. Российский голкипер «Пантерз» Бобровский провел в воротах весь поединок.

Конор Макдэвид по итогам плей-офф 2024 года стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Ранее Павел Дацюк заявил, что верит в то, что Александр Овечкин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

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