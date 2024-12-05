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Экс-игрок «Спартака» рассказал, почему «Спартак» может столкнуться с трудностями в игре с «Пари НН»

Экс-игрок «Спартака» Масалитин: у команды могут быть проблемы с «Пари НН»

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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что красно-белые могут столкнуться с проблемами в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН», если недооценят соперника.

«Спартак» столкнется с большими трудностями, если до игры посчитают, что уже выиграли. Красно-белые не испытают проблем, если серьезно настроятся на матч», — сказал Масалитин.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте. На первом месте идет петербургский «Зенит», набравший 39 баллов. На втором месте идет «Краснодар», имея в активе 38 очков. «Пари НН» идет на 12-м месте, имея в активе 16 очков.

Встреча между «Спартаком» и «Пари НН» состоится в Москве 7 декабря. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее была названа причина, по которой «Спартаку» трудно бороться за чемпионство.

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