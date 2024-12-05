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Черчесов тремя предложениями оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Черчесов о шансах «Спартака» на победу в РПЛ: в футболе все быстро меняется

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский специалист, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов тремя предложениями оценил шансы московского «Спартака» стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Второй круг впереди, до первого места всего пять очков. Это значит, всего две игры, и ты на первом месте. В футболе все быстро меняется», — заявил Черчесов.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

«Спартак» вышел на третью строчку в турнирной таблице РПЛ — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Красно-белые выиграли пять последних матчей в РПЛ. 3 декабря суперкомпьютер статистической платформы Opta увеличил шансы «Спартака» стать чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне 2024/25. Раньше шансы «Спартака» составляли 1%, однако после 17-го тура РПЛ они выросли до 8,5%. Главным претендентом на чемпионство является «Зенит», шансы которого оцениваются в 58,9%. Шансы «Краснодара», который в 17-м туре проиграл «Спартаку» (0:3), составляют 28,2%.

Ранее экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер «Спартака» Деян Станкович приехал в Россию ради денег.

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