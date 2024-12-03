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Игрок «Зенита» досрочно вернулся в клуб из аренды

«Гремио» досрочно завершил аренду Ду Кейроса из «Зенита»

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ФК «Зенит»

Бразильский клуб «Гремио» заявил о досрочном расторжении арендного соглашения бразильца Ду Кейроса из «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Гремио» благодарит Ду Кейроса за продемонстрированную им приверженность клубу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

24-летний Ду Кейрос присоединился к «Зениту» летом 2023 года.

В зимнее межсезонье в результате двустороннего обмена с «Коринтиансом» «Зенит» договорился о покупке 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана. С ним был подписан контракт на пять сезонов. Было объявлено об участии в этой сделке Ду Кейроса. Соглашение с 22-летним полузащитником вступило в силу летом. Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Аренда игрока в бразильский клуб была рассчитана до конца 2024 года.

Ранее Ду Кейрос признался, что хотел уйти из футбола в 2021 году.

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