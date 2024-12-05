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Олимпийская чемпионка была дисквалифицирована из-за порки лошади

Олимпийская чемпионка Дюжарден была дисквалифицирована на год из-за порки лошади

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Global Look Press

Самая титулованная олимпийская чемпионка Великобритании по конному спорту Шарлотта Дюжарден была дисквалифицирована до июля 2025 года из-за видеозаписи, на которой запечатлено, как она хлещет по ногам свою лошадь во время тренировки. Об этом пишет Daily Mail.

По информации источника, также спортсменка обязана выплатить штраф в размере 8886 фунтов стерлингов. Дисквалификация Дюжарден означает, что спортсменка не может участвовать в национальных или тренировочных мероприятиях. При этом решение окончательное и апелляции не подлежит.

Информация о публикации видеозаписи четырехлетней давности появилась в СМИ в конце июля 2024 года. Из-за этой информации Дюжарден приняла решение отказаться от поездки на летние Олимпийские игры в Париже, а британская федерация конного спорта и британской выездки начала расследование.

«То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и в тот момент я должна была подать лучший пример», — заявила тогда Дюжарден.

Ранее украинскую теннисистку после победы над россиянкой заставили сменить форму.

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