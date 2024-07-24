Олимпийская чемпионка отказалась от Игр из-за видео четырехлетней давности

Самая титулованная олимпийская чемпионка Великобритании по конному спорту Шарлотта Дюжарден приняла решение отказаться от участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает The Telegraph.

Причиной тому стало видео четырехлетней давности, на котором запечатлено, как во время одной из тренировок спортсменка хлещет лошадь по ногам. Британская федерация конного спорта и британской выездки ведет расследование.

«То, что произошло, совершенно не соответствует моему характеру и не отражает того, как я тренирую своих лошадей или тренирую своих учеников, однако этому нет оправдания. Мне очень стыдно, и в тот момент я должна была подать лучший пример», — заявила Дюжарден.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее лидера сборной Японии отстранили от Олимпиады из-за курения и алкоголя.