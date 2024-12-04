Деградацию игроков назвали проблемой «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подверг критике игру московского клуба в последних поединках, а также заявил, что не хочет рассуждать на тему предстоящих трансферов в команде. Его слова приводит «Советский спорт».

«Устраивает ли меня игра полузащитников «Динамо»? Я уже говорил, что в последних матчах игра «Динамо» никого не устраивает. А то, что никто не прогрессирует, – это главная проблема. Происходит деградация почти всех игроков «Динамо», — заявил Кобелев.

В 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде сыграло вничью с грозненским «Ахматом». Поединок завершился с результатом 1:1, при этом московский клуб спасся от поражения благодаря голу вратаря Игоря Лещука в добавленное время.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идет на пятой строчке, набрав 32 балла. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла.

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