Лещенко назвал смехотворным игру сборной России против «кондитеров из Брунея»

Народный артист России, певец Лев Лещенко заявил, что в российском футболе происходит безумная стагнация. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Раньше была возможность играть в еврокубках, был какой-то интерес. Сейчас зачем нужны эти миллиарды? Наигрывайте русских ребят, они все равно никуда не ездят. Играть с Вьетнамом — смехотворно. Или с Брунеем, где выступают лавочники и кондитеры», — заявил он.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Сербию, Белоруссию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0, что стало самой крупной победой в истории российской команды.

28 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила посев и процедуру предварительной жеребьевки национальных команд, которые сыграют в отборочном турнире чемпионата мира — 2026. Национальная российская сборная не была включена в число участников жеребьевки.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола.