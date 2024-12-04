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«Должны заниматься очагом»: голкипер «Динамо» о зарплатах в женском футболе

Вратарь Лунев пошутил, что женщины должны заниматься не футболом, а домом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев с шуткой ответил на вопрос о том, должны ли женщины в футболе зарабатывать наравне с мужчинами. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, конечно. Потому что женщины должны заниматься домашним очагом. Конечно же, это шутка», — ответил Лунев.

Луневу 33 года. В текущем сезоне он провел за столичный клуб 15 матчей во всех турнирах, пять встреч он сыграл «на ноль». Всего он пропустил 16 голов.

18 июня 2024 года Лунев стал игроком «Динамо», перейдя на правах свободного агента. Контракт был заключен до лета 2026 года. 20 июля Лунев дебютировал за московскую команду в матче в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», выйдя с стартовый состав (3:1).

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» идет на пятой строчке, набрав 32 балла. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который за 17 туров набрал 39 очков. На один балл от него отстает «Краснодар», замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», в активе которого 34 балла.

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