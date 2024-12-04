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В Госдуме заявили, что МОК не станет ослаблять критерии нейтрального статуса для россиян

Депутат Валуев: заявления МОК о допуске россиян в соревнованиях ничего не стоят

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Замир Усманов/Global Look Press

Депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не станет ослаблять критерии нейтрального статуса для российских атлетов, передает РИА Новости.

«Рассчитывать на послабления к критериям нейтрального статуса не приходится. Нет предпосылок для этого. Это заявление ничего не стоит — ни объясняет, ни конкретизирует. Болтовня», — сказал Валуев, отметив, что по замыслу Россия должны привыкать к «нейтральному издевательству».

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что допуск спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе продолжится.

«Согласно нашей политике, спортсмены из России и Белоруссии в нейтральном статусе получили возможность выступить на Играх в Париже. Мы продолжим следовать этой политике», — заявил Адамс.

Ранее в Госдуме заявили о желании пригласить украинцев на Игры дружбы.

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