В Госдуме заявили, что МОК не станет ослаблять критерии нейтрального статуса для россиян

Депутат Госдумы России Николай Валуев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не станет ослаблять критерии нейтрального статуса для российских атлетов, передает РИА Новости.

«Рассчитывать на послабления к критериям нейтрального статуса не приходится. Нет предпосылок для этого. Это заявление ничего не стоит — ни объясняет, ни конкретизирует. Болтовня», — сказал Валуев, отметив, что по замыслу Россия должны привыкать к «нейтральному издевательству».

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что допуск спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе продолжится.

«Согласно нашей политике, спортсмены из России и Белоруссии в нейтральном статусе получили возможность выступить на Играх в Париже. Мы продолжим следовать этой политике», — заявил Адамс.

Ранее в Госдуме заявили о желании пригласить украинцев на Игры дружбы.