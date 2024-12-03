В МОК рассказали о ситуации с допуском российских спортсменов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что допуск спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе продолжится. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Наша работа — смотреть на участников Олимпийских игр, что мы и продолжаем делать. Согласно нашей политике, спортсмены из России и Белоруссии в нейтральном статусе получили возможность выступить на Играх в Париже. Мы продолжим следовать этой политике», — заявил Адамс.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал виновных в выступлении россиян без флага и гимна.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее в Госдуме рассказали о варианте допуска на чемпионаты мира.