Тренер Семин назвал главную проблему российского футбола

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал главную проблему российского футбола, заявив, что в командах и клубах стало много непрофессиональных людей, передает РИА Новости.

«Вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень РПЛ», — сказал Семин.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», он занимает первое место, набрав 39 очков. Второе место занимает «Краснодар», имея в активе 38 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 34 балла.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть на международном турнире.