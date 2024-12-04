Депутат Фетисов о нейтральном статусе спортсменов: чиновники больше всего в этом виновны

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил в интервью Роману Костомарову на Rutube, что спортивные чиновники больше всех виноваты в том, что у российских спортсменов отобрали флаг и гимн.

«Считаю, что это наша ошибка, что мы позволили таким образом с нами обращаться. Отняли у нас флаг и гимн. Да, это мы, спортивные чиновники, больше всего в этом виновны», — сказал Фетисов.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Во Францию в нейтральном статусе отправились 15 атлетов. Успеха сумели добиться только российские теннисистки — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Они завоевали серебряные медали в парном разряде, проиграв в финале турнира итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Эти медали не учитывались в итоговом зачете.

Ранее в Госдуме оценили решение спортсменов менять гражданство.