В Госдуме оценили решение спортсменов менять гражданство

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что ведущие спортсмены, меняющие гражданство, являются предателями. Ее слова приводит Metaratings.

«Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство», — заявила Журова.

Она отметила, что каждый имеет свои причины и эти случаи нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Также Журова добавила, что спортсмена не в чем обвинять, если он занимал низкие места.

«Если после отъезда спортсмен не осуждал Россию, не говорил ничего плохого, да и пускай, ничего предосудительного в его отъезде нет», — добавила депутат.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Госдуме призвали не принимать всерьез обвинения МОК.