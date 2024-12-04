Звезда «Реала» хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Футболист мадридского «Реала» Винисиус хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщил журналист Ромен Молина в соцсетях.

Форвард и его окружение заинтересованы в тех суммах, которые им предлагают в последние месяцы. Если «Реал» согласится продать игрока, то заработает крупнейшую сумму в истории футбола.

В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей, забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

1 ноября сообщалось, что игрок задумался об уходе из «Реала». Футболист чувствует незащищенность в плане расизма, играя в Испании. Винисиусу не нравится, что иногда судьи наказывает не тех, кто оскорбляет, а его самого. Также его работа в этом направлении была проигнорирована на церемонии вручения «Золотого мяча».

Окружение футболиста осознает важность личного бренда. Ему сложно выделяться на фоне других звезд «Реала» — например, Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.

Ранее «Реал» оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм.