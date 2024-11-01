Проигравший «Золотой мяч» Винисиус задумался об уходе из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» бразилец Винисиус Жуниор начал активнее изучать возможность ухода из клуба после поражения в «Золотом мяче» — 2024. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AS.

Источник утверждает, что футболист чувствует незащищенность в плане расизма, играя в Испании. Винисиусу не нравится, что иногда судьи наказывает не тех, кто оскорбляет, а его самого. Также его работа в этом направлении была проигнорирована на церемонии вручения «Золотого мяча».

Окружение футболиста осознает важность личного бренда. Ему сложно выделяться на фоне других звезд «Реала» — например Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Ранее сообщалось о том, что Винисиусу не удалось выиграть «Золотой мяч» отчасти потому, что некоторое количество голосов было отдано его партнерам по команде.

Сообщается, что представители правительства Саудовской Аравии уже прибыли в Мадрид, чтобы провести переговоры с 24-летним футболистом. Об этом сообщает Footmercato.

Саудовцы хотят, чтобы бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль», и намерены предложить ему контракт с зарплатой, которую ранее в мире никто не получал. Сам Винисиус не против переезда, но не ранее 2026 года.

Ранее сообщалось, что российский футболист хочет стать гражданином Норвегии.