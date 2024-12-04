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Названо условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ

Экс-футболист Морозов: «Спартак» станет чемпионом, если не будет забивать себе

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Геннадий Морозов оценил выездную победу красно-белых в 17-м туре над «Краснодаром» (3:0), а также высказался о шансах команды Деяна Станковича на чемпионский титул.

«Игра у «Спартака» получилась. Но не думаю, что это лучший матч под руководством Станковича. С «Локо» была очень хорошая встреча. С «Краснодаром» заиграло самолюбие за домашнее поражение», — приводит слова ветерана Legalbet.

Морозов считает, что «Спартак» вполне может стать чемпионом, если «не будет забивать сам себе». По мнению знаменитого в прошлом футболиста, футбол начинается с защиты, а спартаковцы сейчас вернулись в чемпионскую гонку, но им необходимо побеждать в последнем туре перед зимней паузой «Пари НН». Ветеран считает, что если «Краснодар» выиграл 12 встреч подряд, то это под силу и десятикратным чемпионам России.

Обыграв в 17-м туре «Краснодар», которому в первом круге уступил с тем же счетом (0:3), «Спартак» вышел на третье место в Российской премьер-лиге, отставая на пять очков от лидирующего «Зенита» и на четыре как раз от «Краснодара». До зимней паузы командам осталось провести по одному матчу.

Ранее сообщалось о том, что шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли.

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Футбол. Чемпионат России
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