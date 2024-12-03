Шансы «Спартака» на чемпионство резко выросли

Cуперкомпьютер статистической платформы Opta увеличил шансы «Спартака» стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2024/25.

Раньше шансы «Спартака» составляли 1%, однако после 17-го тура РПЛ они выросли до 8,5%. Главным претендентом на чемпионство является «Зенит», шансы которого оцениваются в 58,9%. Шансы «Краснодара», который в 17-м туре проиграл «Спартаку» (0:3), составляют 28,2%.

«Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита» (39), который проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре. «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал команду непонятной.