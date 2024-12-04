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Стал известен лучший футболист XXI века

Месси признали лучшим игроком XXI века по версии talkSPORT

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Global Look Press

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком XXI века по версии talkSPORT.

В пятерке помимо 37-летнего аргентинца оказались португалец Криштиану Роналду, бразилец Роналдиньо, француз Зинедин Зидан и испанец Андрес Иньеста.

Экс-капитан сборной Хорватии Лука Модрич занял 14-е место, а нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал 23-м.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее стала известна судьба Месси в «Интер Майами».

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