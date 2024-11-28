Стала известна судьба Месси в «Интер Майами»

Журналист Гастон Эдул заявил в своих соцсетях, что аргентинский футболист Лионель Месси может продлить контракт с «Интер Майами».

Стороны обсуждают продление трудового соглашения до лета 2026 года. Месси и «Интер Майами» находятся на пути к заключению нового соглашения.

Действующий контракт Месси с клубом МЛС рассчитан до декабря 2025 года.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее Месси повторил исторический рекорд по голевым передачам на уровне сборных.