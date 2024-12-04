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Заслуженный тренер России призвал «Спартак» не отпускать своего лидера

Игнатьев: «Спартаку» пока не стоит отпускать Угальде

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев заявил, что московскому «Спартаку» не стоит отпускать костариканца Манфреда Угальде, несмотря на многочисленные слухи об интересе к нему из Европы. Его слова приводит «Советский спорт».

«Конечно, «Спартаку» не стоит отпускать Угальде. Для этого они и приобретают больших игроков. Так весь мировой футбол действует: покупают игроков для того, чтобы усиливать команду и занимать определенные места, играть в серьезных турнирах», — заявил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что Угальде интересен четырем клубам Английской Премьер-лиги (АПЛ), а также командам из Италии, Испании и Португалии.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.

Угальде с 14 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

Ранее российский тренер объяснил причину успеха лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне.

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