Стало известно, куда может перейти лучший бомбардир РПЛ

Стали известны клубы, которые интересуются покупкой лидирующего на данный момент в бомбардирской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) костариканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на инсайдера Экрема Конура.

Источник утверждает, что интерес проявляют четыре клуба Английской Премьер-лиги (АПЛ) — «Борнмут», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Брентфорд». Скауты этих команд присутствовали на последних матчах «Спартака» и остались довольны игрой против «Локомотива», в которой Угальде оформил покер.

Ранее сообщалось об интересе со стороны клубов из Италии, Испании и Португалии.

В субботу, 23 ноября, «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет. Костариканец открыл счет, помешав вратарю «железнодорожников» Илье Лантратову выбить мяч из своей штрафной — Угальде заблокировал удар, подставив ногу, и от нее мяч влетел в сетку.

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 31 очко, поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и на три балла отстает от «Локомотива», идущего третьим. От лидирующего «Зенита» красно-белых отделяет восемь очков. Угальде с 12 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

Ранее тренер Гладилин объяснил ренессанс Угальде стабильным составом «Спартака».