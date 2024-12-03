Российский тренер объяснил причину успеха лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне

Российский тренер Александр Григорян заявил, что костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде стал забивать так много, потому что стал уверен в себе. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Он хорошо открывался и в том году, но гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнерами. Чтобы раскрыть свое мастерство, нужна уверенность в своих силах. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде», — заявил Григорян.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 5:2. Манфред Угальде в этой встрече оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 3:0. В этой встрече Угальде оформил дубль.

Угальде с 14 мячами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ-2024/25.

Ранее стало известно, куда может перейти лучший бомбардир РПЛ.